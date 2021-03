Gasperini: “El Madrid es más grande con Benzema”

El entrenador Gasperini analizó cómo ve el partido de mañana en el Di Stéfano y sus opciones de levantar el 0-1. Asimismo, el técnico italiano elogió a Benzema

El técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, consideró que el regreso de Karim Benzema, que no estuvo presente en Bérgamo por lesión, aumentó el nivel competitivo del Real Madrid. Asimismo, el entrenador italiano tratará de recuperar la ventaja perdida en Bérgamo con el gol de Mendy.

¿Cómo llegan al partido?

El Madrid ya era favorito, con el resultado de la ida todavía más. Sin embargo, todavía tenemos esperanzas y vamos a intentar ser lo más competitivos posibles.

¿Vamos a ver al Atalanta de siempre?

Sería arrogante pensar que debemos ganar al Madrid a toda costa, vamos a intentar jugar nuestro mejor partido posible. Veremos si será suficiente, porque jugamos ante uno de los mejores conjuntos del mundo.

El Atalanta siempre ganó lejos de su estadio en esta Champions…

Solo nos queda ganar para clasificarnos, eso es evidente, pero la dificultad ha subido mucho. Hay el orgullo de seguir vivos a estas alturas, y nos jugaremos nuestras opciones.

¿A quién teme más de los blancos?

Benzema es uno de los mejores del mundo, solo hace falta ver su último gol. Los blancos no tienen solo a él, saben marcar goles de muchas maneras.

¿Cómo está Djimsiti?

Está bien, solo fue un golpe y ya se ha curado.

Sumó 300 victorias, ¿cuál fue la más bonita?

Si mañana llega la 301, será sin duda esa.

¿Cómo está Zapata?

Menos Hateboer y Sutalo, lesionados, y Freuler, sancionado, están todos bien y listos para jugar.

¿Siente que su equipo ha dado un paso adelante respecto a hace un año?

Sí, sumamos 11 puntos en un grupo más difícil que el del año pasado. Ganamos ante el Liverpool, eliminamos al Ajax… Ganar también mañana sería un viraje importante en nuestra temporada.

En toda la Champions, solo el Manchester City encaja menos remates a puerta del Atalanta. ¿Esta solidez la vio también en los últimos partidos?

Este equipo ha alcanzado una solidez distinta en los últimos meses, es más difícil de ganar, y los números lo confirman. Es un partido en el que habrá que aguantar durante todos los 90 minutos, si llegamos al tramo final con vida, tendremos más esperanzas.

¿Elegirá pensando en organizar las fuerzas para llegar bien a la segunda mitad?

No, elegiremos el mejor once posible y luego veremos cómo se desarrolla el partido. Nuestra alineación no dependerá tampoco de lo que decidirá Zidane. Sabemos que el Madrid tiene varias soluciones, desde el principio o a lo largo del partido, pero estamos preparados para adaptarnos.

¿España ha dado un paso atrás a nivel de clubes?

En Europa es difícil, en este momento Bayern y City parecen los más fuertes, pero el nivel de los equipos españoles y otros ingleses también es muy alto. A veces marcan la diferencia los detalles, el nivel físico… Esta, en especial, es una temporada complicada. Los conjuntos españoles siguen siendo muy competitivos, por supuesto.

¿Siguen estando enfadados por lo que ocurrió en la ida?

No era rabia, era tristeza por no haber jugado el partido como lo preparamos, tuvimos que cambiar nuestras costumbres haciendo un partido exclusivamente defensivo. Ya no pensamos en eso, es el pasado. Mañana hay otra cita y seguimos vivos, tenemos la ilusión de medirnos con un equipo tan grande.

El Atalanta siempre disputó la Champions con espíritu y estilo europeo, sin miedo.

Sí. A veces eso nos costó algún batacazo, pero poner un bus delante de la portería y esperar la ocasión no es nuestro estilo. Mañana haremos lo mismo, y si no funcionará seguiremos haciendo lo mismo, porque somos muy testarudos.

¿Qué aprendió del Real Madrid en el partido de ida?

Admiré un equipo con un nivel técnico muy alto, difícil de ganar. Fallan muy poco, juegan con rapidez y precisión. Debes estar muy atento con ellos, siempre. Me confirmó que el nivel de los blancos sigue siendo muy alto, y mañana lo será sin duda más, ya que recuperaron a algún jugador”.

¿Siente que la eliminatoria sigue al 50%?

El resultado de la ida le da ventaja al Madrid, pero sentimos que todavía tenemos opciones. Hablará el campo, es una incógnita porque en Bérgamo, debido a la expulsión, pudimos jugar poco.