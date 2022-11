Benzema: “Todos los franceses piensan lo mismo, que somos los mejores de nuestro grupo”

El delantero del Real Madrid y de la selección francesa, Karim Benzema, se refirió a su victoria en el Balón de Oro y sobre su entusiasmo de cara al Mundial de Qatar

Karim Benzema, delantero del Real Madrid, habló sobre el Balón de Oro y su emoción por representar a Francia en el Mundial Qatar 2022, además aseguró que se encuentra bien físicamente de cara al evento deportivo pese a no jugar los últimos encuentros con el cuadro merengue.

”No quería dejar de jugar al fútbol hasta ganar el Balón de Oro. Siempre he creído en mí mismo y sabía que en algún momento, con mis cualidades y ambiciones, podría ganarlo. Por eso, durante los últimos cuatro años he estado presionando y empujando para conseguir este trofeo”, dijo Benzema para Téléfoot.

Además, el atacante francés se refirió acerca de su estado físico actual: ”Estoy bien. Tuve algunos pequeños dolores, pero es normal con la cantidad de partidos que hay. Me he cuidado, estaré en forma y presente para la selección, así que no hay problema”.

Respecto al Mundial comentó: ”Mucho orgullo y alegría. Sabemos lo que significa un Mundial. No puedo esperar a que empiece. Todos los franceses piensan lo mismo, que somos los mejores de nuestro grupo. No debemos escondernos porque tenemos mucho talento en este equipo”.

”El fútbol es siempre lo mismo, son 11 contra 11 en el campo de juego, por lo tanto, tendremos que ser ambiciosos, respetar a nuestro rivales y hacer lo posible para ganar nuestros tres partidos. No hay estrés por la presión, sino ganas de empezar y participar. Y aquí estoy representando a Francia, demostrando que merezco estar en este equipo y porqué gané el Balón de Oro”.

Redactado por: Miguel Casana