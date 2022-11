Cristiano Ronaldo tendría que pagar multa al Manchester United

Después de las fuertes declaraciones de Cristiano Ronaldo para un medio inglés, el castigo de Manchester United iría desde una multa hasta la rescisión de su contrato.

Los comentarios de Cristiano Ronaldo contra Erik ten Hag, DT del Manchester United, de inmediato, generaron polémica. “No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”, dijo. Además, disparó al club: “Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera”.

Este lunes, distintos medios ingleses informaron que, debido a sus declaraciones, CR7 será multado por la institución con 1 millón de libras esterlinas, equivalente a 1.15 millones de euros por su entrevista con Piers Morgan.

El periodista en mención tampoco guardó silencio y explicó cómo se dieron las cosas. “Cristiano me pidió hacer la entrevista. Pensó en eso durante algún tiempo. No es secreto que él siente una profunda frustración por lo que ha sucedido esta temporada en el Manchester United. Él sintió que era momento de hablar y sabía que incendiaría las cosas, pero también sintió que debía hacerlo”, sostuvo.

Por su parte, el Manchester United emitió un comunicado oficial: “El Manchester United observa la cobertura de los medios sobre una entrevista de Cristiano Ronaldo. El club comunicará su respuesta después de esclarecer los hechos ocurridos”.

Redactado por: Miguel Casana