Bernardo Cuesta: “Por ahora las cosas van bien en Melgar”

Bernardo Cuesta, delantero de FBC Melgar, habló sobre el buen momento del cuadro rojinegro en Liga 1 y Copa Sudamericana. El atacante argentino también se refirió al enfrentamiento que tendrán ante Racing Club por la Sudamericana.

Cuesta señala que el cuadro de Arequipa tiene un buen camino en este 2022: “Estamos peleando los dos frentes (Liga 1 y Copa Sudamericana). Era un objetivo que teníamos a principio de año. Por ahora las cosas van bien, pero sabemos que aún queda mucho camino por delante”, dijo para GOLPERU.

Asegura que el madurez es importante en el fútbol: “Paso por un momento muy bueno. Llegó en un tiempo en el que ya he madurado gracias a los años. He aprendido muchas cosas que hoy me hacen actuar o pensar diferente”, mencionó.

Sobre la seguidilla de partidos que tendrán la Copa Sudamericana y Liga 1 Betsson: “Viene una seguidilla de partidos importantes. Importante en todo sentido porque estamos peleando el torneo local y necesitamos seguir sumando de a 3, y en la Copa Sudamericana nos jugamos la clasificación contra Racing, que es nuestro rival directo. Sabemos que nada es fácil, pero estamos preparados física y mentalmente”.