Bernardo Silva: “No veo nada extraño en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo”

A pocos días que inicie la participación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, Bernardo Silva puso paños fríos y trató de calmar la situación de Cristiano Ronaldo y su polémica con el Manchester United. El mediocampista señaló que esto no llega a la selección y que, en todo caso, solo le afecta al goleador.

“No veo nada extraño en la selección portuguesa con Cristiano Ronaldo. Personalmente creo que son cosas que han pasado en los clubes y no tienen nada que ver aquí. Las informaciones que vienen de Inglaterra no tienen nada que ver con la selección portuguesa. No me afecta en nada, le afecta a Cristiano Ronaldo. Yo no voy a comentar nada”, señaló Bernardo.

Además, el jugador del City fue consultado sobre una posible lesión del ‘Bicho’ y cree que podrían seguir ganando sin él. “Somos un equipo que tiene a Cristiano. Él es parte, obviamente, pero cuando no está, sabemos responder, como lo hemos sabido últimamente. Cuando no estaba, respondíamos bien. Nosotros estamos listos. Somos 26, no importa si es uno u otro”.

Finalmente, se mostró convencido de poder hacer una buena Copa del Mundo. “Estamos muy confiados para este Mundial. Creemos que podemos hacer cosas importantes. Sabemos que será difícil y estamos mentalizados para ello”.

Redactor: Diego Pecho