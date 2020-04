“Bichi” Borghi critica al “Comandante”

En Colo Colo pasaron muchas cosas que no me gustaron de él, afirma

El ex entrenador de la Selección de Chile y también del Colo Colo. El argentino nacionalizado chileno Claudio Borghi criticó el trabajo de Mario Salas cuando dirigió al “Cacique”, uno de los equipos más populares del país trasandino.

“Pasaron cosas que no me gustaron. Cuando Mario Salas se sacó los zapatos en el Monumental no me gustó tanto, y después cuando empezó a retar a los periodistas, que estaban hablando por teléfono. Ahí dije este se está equivocando mucho’”, indicó Borghi en entrevista con Somos Chile Radio.

“Después de la salida de Orión, hubo otro Colo Colo y él (Mario Salas) no lo pudo manejar. Los jugadores se creen dueños de los clubes, y eso es un problema. El jugador es un empleado, que debe estar el tiempo que crea conveniente la gente que lo contrató”, agregó.