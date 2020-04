Critican a Neymar

Zico y Vicente del Bosque criticaron la actitud y el profesionalismo del brasileño

No hay duda de que Neymar es uno de los mejores jugadores del mundo, sin embargo, su falta de profesionalismo lo han privado de ser candidato firma a ganar el Balón de Oro. Esto fue observado por dos personajes ilustres en el mundo del futbol, como Vicente del Bosque y su compatriota Zico. El técnico campeón del mundo y la Eurocopa con España lo señaló como un mal ejemplo: “Es un chico dificilillo. No es un buen ejemplo. Y que conste que es buenísimo como jugador. Si me pides que te diga los cinco mejores del mundo, él sale seguro en mi lista, pero en el campo intenta engañar, finge mucho, además, cómo se fue del Barcelona”, declaró.

Pero la crítica mas sorpresiva fue de Zico: “Realmente me gusta Ney y su forma de jugar es increíble. Pero tiene que ser más profesional como Messi y Ronaldo, que viven para el fútbol. Tiene demasiadas distracciones. Hace poco hablé con él y le pedí que fuera más profesional”, confesó a La Gazzetta Dello Sport.

Por su parte, la estrella del PSG señaló que las lesiones le truncaron bastante la carrera: “No hay nada peor para un atleta profesional que una lesión. Realmente sufrí con eso en las últimas dos temporadas y tuve momentos de cuestionarme a mí mismo”, aseguró.