BOCA no quiere morir

Empató sin goles con Santos sin mostrar mucho fútbol y en Brasil se definirá todo. Así reaccionó la prensa argentina.

ESCRIBE: Gabriel Ángeles

El Boca Juniors igualó en la Bombonera sin goles ante Santos de Brasil en un duelo bastante tedioso y con pocas ocasiones de gol. En el segundo tiempo, si bien la dinámica se mantuvo, se dio un penal no cobrado para el Santos.

¿La jugada? El defensor central de Boca Juniors, Carlos Izquierdoz, cruzó con su pierna al delantero Marinho en el área, cometiendo un penal claro. Tras ello, el VAR llamó al árbitro Roberto Tobar, pero no consideraron cobrar la pena máxima. Lo cierto es que ambos cuadros tienen mucho por mejorar y, sobre todo, arriesgar más para lograr la clasificación a la gran final de la Copa Libertadores.

Al igual que con River Plate, Todo Sport hizo un recuento de las reacciones de la prensa argentina y también brasileña sobre el partido jugado el pasado miércoles.

OLÉ: “ERA PEOR SI ERA UN 0-0 DE VISITANTE”

El reconocido diario deportivo de Argentina asegura que hubiese sido peor para los dirigidos por Miguel Ángel Russo si el 0-0 se hubiese dado como visitantes, ya que la gran responsabilidad de defender el resultado en casa es para el Santos en estos momentos. Además, destacaron a Carlos Tévez, que ingresó en el segundo tiempo, como el único jugador que quiso arriesgar.

T Y C SPORTS: “SÍ FUE PENAL”

Para la conocida cadena de televisión argentina T y C Sports, la infracción de Izquierdoz sobre Marinho es un penal muy claro. Además, criticaron la inocencia del defensor xeneize en esa jugada. La gran duda entre los del medio es si es un resultado que sirve o no sirve para el duelo de vuelta. Sirve por el lado que Boca al menos no recibió un gol de Santos siendo local y las anotaciones de visitante sí valen doble. Pero por otro lado, no sirve porque consideran que Boca debió ganar e irse a Brasil ya con una ventaja.

EL GRÁFICO: “RUSSO HIZO MALOS CAMBIOS”

Para la revista argentina El Gráfico, Boca Juniors amagó con hacerle daño al Santos. El partido prácticamente no tuvo emociones y básicamente se dedicaron a estudiarse ambos como clubes. Además, criticó los cambios de Miguel Ángel Russo en el segundo tiempo, asegurando que descompensaron el mediocampo y le quitaron el ritmo que estaba teniendo Boca.

LA NACIÓN: “¿FÚTBOL O AJEDREZ?”

Para el diario La Nación, ambos equipos parecían estar jugando una partida de ajedrez, ya que estaban muy atentos a las piezas que movían y eso hizo un juego bastante lento y aburrido. Además, que la soltura de algunos jugadores de Santos sobre el final hizo que Boca se conforme con el 0-0. Por otro lado, resaltó que los dirigidos por Russo mostraron una dependencia de Tévez en el ataque y que la tecnología del VAR propició que Roberto Tobar no revise una jugada que para ellos, fue un claro penal.

GLOBO ESPORTE: “¿DÓNDE ESTÁ EL VAR?”

Para la prensa brasileña, el Santos pudo tener un resultado mejor de no ser porque el árbitro Tobar no marcó el penal. Sin embargo, consideraron que el empate fue bueno para ambos equipos y fue lo demás justo. Pero no dejaron de resaltar que los hinchas del ‘Peixe’ mostraron su descontento en redes sociales por el penal no cobrado.