Boca tiene 14 contagiados

Casi todos con Covid 19, menos el “León” Zambrano. Dieron los nombres.

Boca Juniors atraviesa por un momento complicado, esto tras conocer que hubo un brote de coronavirus en el plantel, y 19 personas son las contagiadas de las cuales 14 son futbolistas. Ante ello, el técnico Russo optó por irse a su casa porque es una persona de riesgo. Y se confirmó 72 horas de inactividad en el equipo.

La Comisión Médica de AFA no tardó en pronunciarse y sostiene que, tener una burbuja no asegura que el virus no ingrese, y que esto se veía venir.

“No deja de impactar la cantidad de casos y la noticia, pero era algo totalmente esperable. Sabemos que estamos en presencia de una pandemia de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de la sociedad. Por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol”, dijo Donato Villani, jefe de la Comisión Médica de AFA.

11 confirmados

Son 19 personas contagiadas en Boca, de las cuales 14 son futbolistas, y TyC Sports dio a conocer los nombres de 11 jugadores. Esteban Andrada, Javier García, Franco Soldano, Carlos Izquierdoz y Leonardo Jara fueron los primeros en presentar los síntomas. Los asintomáticos son Sebastián Pérez, Pol Fernández, Manuel Roffo, Agustín Rossi, Lisandro López y Eduardo Salvio.

En las últimas horas, Carlos Tévez fue muy criticado porque se le vio en unas imágenes junto a Wanchope Ábila, ante ello, el médico del club dio a entender que al ‘Apache’ no tendría algún problema porque ya tuvo COVID.

DATO

River Plate, el clásico rival, dio a conocer que su plantel pasó pruebas y no presenta ningún contagiado.