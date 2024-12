¡Bomba! ¡Julián Aquino es nuevo jugador de Cusco FC!

Julián Aquino, procedente de Newell’s, es nuevo jugador de Cusco FC.

Uno de los equipos protagonistas del presente año fue Cusco FC, quienes han logrado la tan ansiada clasificación a la Copa Sudamericana donde buscarán ser la sorpresa y para esa misión, se han hecho de los servicios de Julián Aquino, joven promesa argentina que llega directamente desde Newell’s Old Boys.

«¡El imperio dorado recibe a un nuevo talento internacional! Con mucha ilusión damos la bienvenida a Julián Aquino, mediocampista ofensivo argentino que llega procedente Newell’s Old Boys para aportar su magia y visión de juego al centro del campo. ¡Bienvenido a Cusco, Julián! Juntos brillaremos en la cancha y llevaremos la pasión del fútbol a lo más alto», es el mensaje de presentación expuesto en todas las redes sociales del club.

El volante argentino de tan solo 20 años, tendrá su primera experiencia jugando en el extranjero donde buscará hacerse de un nombre para comenzar su carrera en la máxima categoría del fútbol peruano. Julián, llega con las maletas llenas de ilusión de hacer historia en la Copa Sudamericana.

Aquino es un habilidoso volante ofensivo que destaca por su picardía al jugar al fútbol. A su vez, ya sabe lo que es vestir la albiceleste, ya que tuvo el placer de defender el escudo de su país en la Copa Proyección Final donde sumó 557 minutos jugados. Ahora, deja su país para sumir el reto con mucha responsabilidad.

En su natal Argentina, mucho se a hablado de este joven elemento que aún no a debutado en el primer equipo Newell’s Old Boys y es que a pesar del gran talento que tiene en sus pies, se le a conocido varios casos de indisciplina que le han traído serios problemas como el no ser considerado para el equipo mayor.

De esta manera se viene armando Cusco FC, quienes apuntan a seguir creciendo y, por que no, pelear por el Título Nacional a fin de año. Junto a Julián Aquino, se suman Carlo Diez, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero y Marcos Saravia como flamantes refuerzos de los «Guerreros Dorados».