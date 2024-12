¡Bryan Reyna habla sobre su presente en Argentina!

Bryan Reyna llegó al Perú de vacaciones y dio algunas palabras sobre su presente.

Uno de los pocos jugadores peruanos que tenemos dentro de las grandes ligas de Sudamérica es Bryan Reyna. El jugador del Belgrano de Argentina, comenta que se siente muy cómodo en su club donde ahora tiene más participación y sabe que el 2025 tiene que ser diferente para todos.

“La gente ahí me quiere mucho porque me lo he ganado, me lo gané con mi juego y feliz por eso porque la gente de Belgrano te apoya mucho y me quiere mucho”, señaló Bryan Reyna, quien encandiló las graderías del Estadio Julio César Villagra con su golazo de tijera que quedará en la memoria de todos los hinchas.

El jugador pisó suelo limeño para disfrutar de unas merecidas vacaciones luego de una movida temporada en Argentina donde comenzó con el pie derecho, luego fue borrado por su ex entrenador algunas fechas y ahora, nuevamente comienza a demostrar destellos de buen fútbol.

Puedes leer:

“Yo estuve muy bien allá. Creo que me acostumbré al fútbol argentino. Como lo dije en las declaraciones de allá, creo que me tocó un técnico que no fue justo conmigo, pero ya está, esas cosas pasan en el fútbol. Ahora dar vuelta atrás y pensar en lo que viene”, agregó Bryan Reyna quien se enfoca netamente en la siguiente temporada.

El atacante sabe que el 2025 todo comienza desde cero y quiere aprovechar la dura pretemporada que se avecina para renovar fuerzas y demostrar en cancha que está listo para adueñarse del puesto y convertirse en una de las máximas figuras del Belgrano de Córdova.

“Mi prioridad ahorita mismo es quedarme fuera del país. Yo no quiero volver, quiero crecer. Quiero seguir creciendo. Creo que me acostumbré al fútbol argentino y feliz por eso porque pensé que me iba a costar un poquito más, pero yo creo que estuve bien en el trascurso del tiempo que estuve jugando”, finalizó Bryan Reyna.