Borussia Dortmund volverá a entrenar

Tras 20 días de cuarentena retornan a los entrenamientos

Algunos equipos en diversas partes del mundo volverán a trabajar juntos y uno de ellos es el Borussia Dortmund. La finalidad del cuadro alemán es recuperar cierta normalidad que se ha perdido por la crisis sanitaria que supone el coronavirus, lo cual ha suspendido la Bundesliga al igual que otros torneos a nivel internacional.

Los jugadores del Borussia Dortmund han pasado dos semanas y media en cuarentena, pero trabajando con máquinas de pesas, de correr y bicicletas estacionadas y ahora van a reiniciar actividad física pero solamente por parejas y de forma limitada, para evitar las posibilidades de que haya infectados.

“Creo que seguiremos haciendo lo que estuvimos practicando en las últimas dos semanas. No se puede hacer mucho en estos momentos. Me gustaría volver a jugar mañana, pero sé que no es posible”, señaló Emre Can, volante del cuadro alemán.

Cabe indicar que los jugadores de Dortmund renunciaron a parte de su salario y el club ha dejado en claro que ello no contempla la reducción de jornada generada por esta crisis sanitaria.