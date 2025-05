¡EXPRESA SU FELICIDAD!

Xabi Alonso se despidió del Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso cerró oficialmente su exitosa etapa como técnico del Bayer Leverkusen, luego de una temporada histórica en la que rompió todos los pronósticos en Alemania. El estratega español, quien llevó al equipo a su primer título de Bundesliga, sería presentado en los próximos días como nuevo entrenador del Real Madrid, teniendo como primer reto el Mundial de Clubes.

“He disfrutado mucho y he sido muy feliz. Me he sentido como en casa. Hemos superado todas las expectativas por lo que logramos y por cómo lo logramos”, declaró Alonso, visiblemente emocionado tras su despedida.

El ex mediocampista recordó con orgullo la campaña 2023-24: “Fue un año soñado para todos. Cambiamos la estructura del equipo y salió a la perfección. La celebración contra el Werder fue la guinda del pastel”. Alonso también destacó el juego mostrado por su equipo: “Desde el principio sentía que jugábamos bien, con consistencia, y pensé que podíamos ser dominantes”.

Finalmente, valoró su crecimiento en el banquillo: “Lo más duro fueron los primeros meses. Era mi primera experiencia profesional. El potencial estaba ahí, solo había que plantar semillas e ir creciendo”.