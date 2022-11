Brandon Palacios: “El último mes no nos han pagado y creo que no nos van a pagar”

El futbolista e hijo del popular Roberto Palacios, Brandon Palacios, se refirió a la última campaña de Carlos Stein, equipo que descendió a la Liga 2

Brandon Palacios habló sobre lo que fue la campaña de Carlos Stein que terminó descendiendo a segunda división y lo que sucedió para no poder mantenerse en la Liga 1 Betsson.

“Desde que estuve en Stein el año que estuve en segunda, sentí que todo se me venía abajo, que no iba a ser igual que en los demás años, pero seguí luchando. Saqué adelante ese año, junto a mis compañeros pudimos ascender. Este año se nos presentaron complicaciones fuera y dentro del campo que no supimos llevar. En lo personal me fue bien, pero en lo grupal no porque descendimos”, comentó Palacios en Radio Ovación.