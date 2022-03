Brenda Lobatón: “Ver a todos los hinchas alentarnos es algo muy valioso”

Uno de los protagonistas del torneo de vóley es Alianza Lima que se enfrentará a Géminis.

Las semifinales de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV) están por culminar, y pronto se conocerán a los dos equipos finalistas que lucharán por quedarse con el título de esta temporada. Brenda Lobatón, jugadora de Alianza Lima, habló acerca de las expectativas de estos encuentros.

“Estamos contentas y a la vez un poco tranquilas. Sabemos que tenemos que salir con todo el próximo partido para cerrarlo de una vez y entrar a la final”,

Comentó en entrevista con Movistar Deportes.

Asimismo, habló sobre el proceso que siguió luego de contraer una lesión en la rodilla. “Cuando me operaron de la rodilla no pude tener una buena recuperación porque el campeonato ya empezaba y tuve que entrenar para estar a la par por las chicas. Quizá no fue la mejor decisión que tomé, pero ahora me siento mejor, todavía tengo dolores pero trataré de seguir dando todo lo que pueda“, mencionó.

Finalmente, se refirió al apoyo que les ha brindado la hinchada desde el día uno del inicio del campeonato. “Lo que da la hinchada es algo muy loco. Cuando nos dijeron que parecía que las entradas se acabaron pensamos en toda la gente que nos iba a acompañar ese día. Verlos a todos ellos, que dejan todo por ir a alentarnos, es algo muy valioso para nosotros porque sabemos que siempre estarán para nosotros en las buenas y malas”, concluyó.