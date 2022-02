Bruno Fernandes: “Creo que todos los años se critica al Atlético”

Bruno Fernandes, mediocampista del Manchester United, habló sobre el partido ante el Atlético de Madrid por Champions League

“Creo que todos los años se critica al Atlético, no veo un año que no se le critique por como juega, pero desde que llegó Simeone empezó a ganar muchas cosas. Da igual lo que diga la gente de como juega al fútbol, lo importante es que siempre pelea por ganar LaLiga, la Copa y la Champions”, dijo el portugués.

Agregó: “No sé lo que es jugar bonito, para mí es pelear por ganar títulos. El año pasado ganó LaLiga, sabemos que cuando vas primero todo es bonito, pero cuando vas más atrás, todos son problemas. Lo que está haciendo Simeone, es que se respete más al Atlético en Europa”.

El jugador respondió los rumores sobre los problemas internos del club, el portugués dijo: “No sé lo que quiere decir la gente sobre la falta de unidad, he hecho una entrevista y me preguntaron por mi celebración. Vi a todo el equipo celebrando el gol. La gente está intentando buscar problemas y sabemos que si alguien habla del club, no significa nada. Si seguimos todos juntos con el plan, es lo importante”.