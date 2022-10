Bryan Reyna: “Me queda un año más en Cantolao, pero aspiro a cosas mejores”

Respecto a su presente en “Los Delfines”, mencionó: “Los técnicos me han dado confianza y me he sentido bien, eso me ha ayudado a estar en la Selecciòn y estoy contento por eso. He venido trabajando para eso, he estado con ritmo y contento por acabar bien la temporada, con gol”.

Cantolao en el Torneo Clausura

Cantolao cerró su participación en el Clausura con 19 unidades, posicionándose en el puesto 15 de la tabla.

Redactado por: Miguel Casana