Burlamaqui: “Compitiendo al nivel que estoy, siento que puedo aportar a la Selección Peru”

Alessandro Burlamaqui, futbolista CD Badajoz, habló sobre su futuro en el fútbol profesional y espera ser convocado en la Selección Peruana. El defensor peruano señaló que tiene buen nivel en la blanquirroja.

“Compitiendo al nivel que estoy, siento que puedo aportar a la Selección Peruana”, aseguró el futbolista nacional.

“Siguiendo al nivel que estoy, creo que puedo estar en la Selección Peruana. Sí me veo jugando en la Selección Peruana. Mi juego se asemeja un poco al de Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún. Me considero un jugador box to box”.