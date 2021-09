Burlamaqui: “Estoy con ganas de poder dar mi mejor versión con Perú”

Alessandro Burlamaqui, jugador del Valencia, habló sobre su actual momento en su club y respecto a una posible convocatoria a la ‘Blanquirroja’.

Tiene 19 años y se muere de ganas de vestir la camiseta de la Selección Peruana. Alessandro Burlamaqui, jugador del Valencia de España, habló con el Diario AS de España sobre su actual etapa en el equipo valenciano y respecto a la bicolor.

El mediocampista de nacionalidad española y peruana contó cómo se sintió en su primera convocatoria en el Valencia y que espera que el debut oficial se de pronto: “Fue un momento muy especial, es mi primera convocatoria en primera división. Sobre todo me gustó hacerlo en Mestalla y con gente en las gradas, fue un momento muy bonito que siempre estará en mi recuerdo. La oportunidad de debutar ya llegará en cualquier momento, así que intento disfrutar de todas estas experiencias que son nuevas para mí”.

El futbolista del Valencia detalló sus características a la hora de estar en el campo de juego: “Soy un jugador al que le gusta mucho presionar, me gusta estar cerca del rival, y ser un apoyo en el equipo. Me gusta generar esa sensación en los compañeros de que siempre me tienen disponible en las ayudar y en los esfuerzos. En el campo principalmente intento robar y después conservar la posesión en mi equipo, mi principal función es que los compañeros se sientan cómodos cuando estoy en el campo”.

‘Sueña con la Blanquirroja’

El ex jugador del Espayol reveló que desea representar al Perú dentro de poco: “Contento sobre todo e ilusionado. Aún queda mucho camino por recorrer, y sigo trabajando día a día para que se pueda llegar a concretar la oportunidad. Lo único que intento es tener los pies en la tierra y seguir trabajando siempre por un objetivo como este. No sé cuándo se dará la llamada, pero estoy con ganas de poder dar mi mejor versión con la camiseta de mi país”.