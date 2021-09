¡ESCÁNDALO! Se suspendió el Brasil-Argentina

La Conmebol suspendió el encuentro entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias debido a que delegados sanitarios intervinieron a jugadores argentinos.

Tremendo papelón el que se vivió en la Arena do Corinthians de Sao Paulo. El partido entre las selecciones de Brasil y Argentina terminó siendo suspendido a los 5 minutos de juego tras la intervención de delegados sanitarios brasileños a futbolistas de la ‘albiceleste’.

Todo este escándalo nace a partir de la llegada de cuatro futbolistas argentinos, los cuales juegan en la Premier League, a Brasil. Cabe mencionar que según protocolos de bioseguridad ninguna persona que llegue de Reino Unido puede entrar a tierras brasileñas sin cumplir 10 días de cuarentena. Según autoridades de Brasil, la Selección Argentina falsificó documentos para que cuatro de sus convocados puedan ingresar sin problemas a la ciudad de Sao Paulo.

Tras varios minutos de incertidumbre, el árbitro decidió dar por interrumpido el encuentro. Minutos más tarde la Conmebol anunció la suspensión oficial del compromiso. Los jugadores involucrados en este problema son: Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía.

Lionel Scaloni, entrenador de la ‘Albiceleste’, habló tras el incidente ocurrido en la Arena do Corinthians: “A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención. Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores. En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también”.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, también habló tras el papelón ocurrido en Sao Paulo: Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo. Lo que se vivió hoy es lamentable para el fútbol, es una imagen muy mala. Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario”.

Por ahora, la Conmebol aún no ha anunciado un reprogramación del encuentro entre la selección brasileña y argentina. El panorama aún es poco claro y se espera que en la próximas horas se aclarezca todo.