Bustos tras la derrota: “No nos han cobrado 11 penales en 8 fechas”

Carlos Bustos se pronunció luego de la derrota ‘blanquiazul’ en Matute, precisando que no fueron justos con el penal de Succar y además no le dieron uno al cuadro íntimo. Los cremas se impusieron en la cancha del rival de toda la vida. Un 2-0 contundente que los mete en la lucha por el Clausura.

Si bien Carlos Bustos quería aprovechar la décima jornada para escalar en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y tomar fuerzas, esto no trascendió como lo esperaba.

“Cobraron un penal que normalmente no nos cobran a nosotros. En las últimas 8 fechas no nos dieron 11 penales. No cuestiono al árbitro, solo hago referencia a lo que vivimos nosotros en el torneo”, sostuvo Bustos.

ALIANZA PIERDE DESPUÉS DE 4 MESES EN MATUTE:

Cabe destacar que Alianza perdió el cuarto lugar del acumulado tras esta dura caída. Mientras que la U se afianzó en zona de Copa Sudamericana. Aún así, ambos equipos están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en fechas posteriores.

Por último, Bustos expresó que: “Hubo diferentes pasajes en el partido. Arrancamos bien, tuvimos 20 o 25 minutos donde pudimos ponernos en ventaja. No lo pudimos hacer. El rival se liberó. El rival abrió el partido con un pelota parada, una faceta que normalmente resolvemos bien”.