Butrón contra la U y el VAR: “Hay centenario y quieren celebrar”

El ex Alianza Lima expresó su molestia respecto la decisión del árbitro Bruno Pérez durante el U vs Melgar, a través de sus redes sociales.

La “U” superó a Melgar y lidera el Torneo Apertura 2024. Los cremas encabezan la tabla con un puntaje perfecto, sin embargo, en las redes sociales han surgido críticas hacia ellos por ciertas decisiones arbitrales y del VAR.

Durante el partido contra el ‘Dominó‘, varios personajes del ámbito futbolístico reaccionaron ante algunas polémicas surgidas durante el encuentro.

En el minuto 22 del primer tiempo, el conocido ‘Jerarquía‘ recibió una tarjeta amarilla por cometer una falta contra Bernardo Cuesta cerca del mediocampo. El defensa crema agarró el balón, lo lanzó y protestó enérgicamente contra Bruno Pérez, alegando que no había cometido falta.

Esta situación no agradó al árbitro, quien se dirigió hacia él, y aunque muchos esperaban que le mostrara la segunda tarjeta amarilla, simplemente le hizo una advertencia y reanudó el juego.

En particular, el ex portero de Alianza Lima, Leao Butrón, comentó sobre esta jugada y criticó al árbitro principal, así como al VAR. El ex jugador compartió un video de una página en el que se muestra una jugada similar de ‘Jerarquía‘ Riveros, la cual fue cometida por Cristian Benavente cuando vestía la camiseta de Alianza Lima.

La única diferencia es que este año hay centenario y, por lo visto en las primeras 4 fechas, a las buenas o a las malas quieren celebrarlo. Los primeros invitados son los del VAR y la CD https://t.co/7rrIIU3u1k — Leao Butrón (@Leaobutron) February 18, 2024

En ese momento, el ‘Chaval‘ recibió una tarjeta roja por parte de Bruno Pérez, mientras que en la acción del defensor de Universitario solo recibió una advertencia y no se le mostró la segunda tarjeta amarilla.

“La única diferencia es que este año hay centenario y, por lo visto, en las primeras cuatro fechas, a las buenas o a las malas quieren celebrarlo. Los primeros invitados son los del VAR y la CD”, escribió Leao Butrón en ‘X‘.