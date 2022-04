Butrón: “Nos duele que te echen abajo el trabajo de la semana”

Jahir Butrón, técnico de Carlos Stein, se mostró insatisfecho con el arbitraje del partido frente a FBC Melgar por la octava fecha de la Liga 1

Jahir Butrón, técnico de Carlos Stein, se mostró insatisfecho con el arbitraje del partido frente a FBC Melgar por la octava fecha de la Liga 1. El cuadro arequipeño venció a Carlos Stein y dejó a los de Lambayeque en el puesto 16 de la tabla.

Butrón disparó contra el arbitraje del encuentro: “Melgar no necesita de nadie para ganar. Me quedo sorprendido porque en el segundo penal estoy muy lejos de la posición pero le creo a mis jugadores. Si ellos me dicen que el árbitro les pide disculpas porque no fue penal, algo está pasando. Es preocupante porque no es la primera vez que nos toca este tipo de situaciones con los que imparten justicia”.

Además, agregó en ese sentido que: “Un penal errado por el rival generalmente te da un envión anímico pero siguieron habiendo situaciones que nos fueron sacando del partido. Que nos fueron descontrolando y nos llevaron a cometer errores infantiles. La expulsión es el punto de quiebre, a partir de ahí se hizo todo cuesta arriba porque Melgar es un gran equipo con muchísimas variantes”.

STEIN NO SALE DEL FONDO DE LA TABLA:

Además, manifestó que: “Tenemos que hacer un trabajo psicológico para no caer en desesperación cuando hay este tipo de errores de apreciación. Eso hoy pasó factura y fue el golpe más duro, desesperarse al sentirse impotente ante ciertos cobros pero no podemos escudarse en eso, tenemos que mejorar y mucho pero nos duele que te echen abajo el trabajo y la planificación de la semana”.

Por último, elogió el trabajo de Carlos Desio: “Melgar hizo tres goles y pudo hacer muchos más, eso no lo vamos a negar, Goyoneche a pesar de los tres goles y haber fallado en uno fue la figura. Si hablamos de justicia por el resultado, Melgar ganó bien y no lo vamos a discutir pero no necesita ayuda de nadie”.