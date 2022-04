Palacios: “Melgar no necesita de los árbitros”

Brandon Palacios, futbolista de Carlos Stein, lamentó la derrota ante FBC Melgar y se mostró insatisfecho con el arbitraje del partido

Brandon Palacios, futbolista de Carlos Stein, lamentó la derrota ante FBC Melgar y se mostró insatisfecho con el arbitraje del partido. El cuadro arequipeño venció a Carlos Stein y dejó a los de Lambayeque en el puesto 16 de la tabla.

Palacios disparó contra el arbitraje del encuentro: “Melgar no necesita ayuda de nadie, ni de los árbitros ni de nadie, ellos juegan bien. Creo que nos expulsan un jugador que va a cubrirse, me hicieron una falta y fue amarilla. Es increíble lo que estamos pasando nosotros, ya van como seis penales que nos están cobrando”.

Además, agregó en ese sentido que están pasando por un momento complicado: “Estamos pasando por un momento complicado y no podemos hacer nada si los árbitros no ponen de su parte. Queremos hacer las cosas que trabajamos en la semana pero no podemos plasmarlo”.

STEIN NO SALE DEL FONDO DE LA TABLA:

Quien también se mostró mortificado por el arbitraje fue el entrenador Butrón, manifestó que: “Tenemos que hacer un trabajo psicológico para no caer en desesperación cuando hay este tipo de errores de apreciación. Eso hoy pasó factura y fue el golpe más duro, desesperarse al sentirse impotente ante ciertos cobros pero no podemos escudarse en eso, tenemos que mejorar y mucho pero nos duele que te echen abajo el trabajo y la planificación de la semana”.

Por último, elogió el trabajo de Melgar: “Melgar hizo tres goles y pudo hacer muchos más, eso no lo vamos a negar, Goyoneche a pesar de los tres goles y haber fallado en uno fue la figura. Si hablamos de justicia por el resultado, Melgar ganó bien y no lo vamos a discutir pero no necesita ayuda de nadie”.