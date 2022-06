Byron Castillo: “Ha llegado el momento de la calma”

El jugador ecuatoriano, Byron Castillo, fue presentado en el Club León de México y se mostró positivo de cara al mundial de Qatar

Ha pasado la peor parte. El futbolista de la Selección de Ecuador, Byron Castillo, se encuentra más que feliz tras el desestimo de la FIFA a la denuncia de Chile por su nacionalidad, y por su llegada al fútbol mexicano.

Con respecto a su posible convocatoria para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022, el jugador que será nuevo compañero de Santiago Ormeño dijo lo siguiente:

“Depende cómo me vaya en el campo de juego. También quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando”, señaló.

“Ha llegado el momento de la calma. En este tiempo he tenido mucha gente cercana a mí que me ha apoyado en todo, estoy positivo, he dejado atrás eso (la denuncia de Chile) y estoy en el presente”, agregó.

En la presentación con su nuevo club, el León de México, el zaguero de 23 años tuvo palabras de agradecimiento para este y para su compañero Ángel Mena que lo convenció de aceptar la propuesta:

“Tengo un compañero en la selección, Mena, que me había hablado cosas lindas del León, el compañerismo que hay. Es un club grande en México y aquí cumplo mi sueño de salir de Ecuador”, declaró.

“A pesar de todo lo que pasaba el León siempre estuvo ahí. No podía defraudar a la gente que estuvo detrás de mí y con tantos problemas que tenía, gracias a Dios estoy acá”, culminó.

