Marcelo podría continuar su carrera con Ronaldo Nazario

El lateral brasileño, Marcelo, estaría siendo considerado para reforzar la plantilla del Real Valladolid

Seguiría en España. Tras terminar su contrato con el Real Madrid, Marcelo cuenta con múltiples ofertas. El defensor brasileño deja la ‘Casa Blanca’ tras hacer historia, y su futuro estaría en el club de un compatriota leyenda del fútbol: Ronaldo Nazario.

Y es que el Real Valladolid, tiene como una de sus opciones para reforzar su plantilla tras el ascenso al lateral izquierdo.

Según informa la prensa española, el ex seleccionado de la Canarinha vería con buenos ojos mudarse a un club cercano a Madrid por cuestiones familiares, por lo que su aclamado retorno a Fluminense no se daría este año.

Marcelo militó en el Real Madrid por 16 temporadas y se despide como el jugador con más conquistas tras haber conseguido 25 títulos, dentro de los que se incluyen 5 Champions League.

¿Piensa en el retiro?

Tal y como lo dijo en la conferencia de prensa en la que se despedía del Real Madrid, el retirarse no está entre sus planes y el enfrentar a los merengues no será ningún problema.

“No he pensado en retirarme, todavía puedo jugar y bien, creo yo. Por el cariño que le tengo al Real Madrid no va a ser ningún problema jugar contra él. He hecho todo lo que tenía que hacer por el club, y bien, si me toca jugar contra él, soy muy profesional como me ha enseñado”, declaró el lateral.