Calcaterra sobre su salida: “Sentí que no tenían mucho interés por mí”

Horacio Calcaterra explicó los detalles de cómo se dio su salida de Sporting Cristal después de 10 años en el club. El ex capitán fue campeón en 4 oportunidades con los celestes. El cuadro rimense se desprendió de uno de sus referentes más importantes en la última década.

“Nos juntamos el 9 de noviembre con Joel (Raffo) y esa charla no fue muy buena, no salí muy contento, quedamos en seguir conversando. Yo le planteé un panorama de parte mía que sí era poner un poco de voluntad para bajar las pretensiones para quedarme y poder tener la tranquilidad de quedarnos dos años”, reveló Calcaterra en PBO.

Tras ver las condiciones de Cristal, Calcaterra decidió dejar las negociaciones. “Vi que al tener reuniones y llamadas y no ponernos de acuerdo, decidí dar un paso al costado. Le comenté a Joel que me guío por el interés de la persona y yo sentía que en ese momento no tenían mucho interés por mí o no me habían dado esa confianza de que era el capitán de Cristal, quería sentir que ellos me querían”.

SPORTING CRISTAL ANUNCIÓ A SU NUEVO ESTRATEGA:

Cabe recalcar que tras días de espera, el club Sporting Cristal hizo oficial la llegada del técnico Tiago Nunes. El brasileño los dirigirá en la temporada 2023. “¡Bienvenido, profe Nunes! Nos alegra anunciar que Tiago Nunes es nuestro nuevo DT 2023. ¡Fuerza Cristal!”, señaló el club a través de sus redes sociales.

Si bien el nombre de Tiago Nunes había sido voceado en la última semana, los hinchas rimenses esperaban que el club haga el anuncio oficial y esto finalmente se dio este jueves. Ahora encontrará a un cuadro celeste que perdió a uno de sus referentes más importantes: Horacio Calcaterra.