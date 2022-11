Calcaterra: “No tengo nada concreto, pero sí tengo varias opciones”

Horacio Calcaterra reveló que varios clubes preguntaron por él luego de su decisión de no continuar en Sporting Cristal

Horacio Calcaterra reveló que varios clubes preguntaron por él luego de su decisión de no continuar en Sporting Cristal. El ex capitán fue campeón en 4 oportunidades con los celestes. El cuadro rimense se desprendió de uno de sus referentes más importantes en la última década.

“Después de esa charla le mando un mensaje al presidente que si me cerraban esos dos años no tenía mucho que pensar, y recibo la llamada el lunes en la tarde que me daban esos dos años, pero el segundo con condiciones que ellos me proponían, no era seguro el contrato”, continuó explicando el exjugador celeste.

Finalmente, aseguró que aún no tiene nada cerrado con otro equipo del torneo local. “Todavía no sé, tengo algunas propuestas y antes que el club me ofreciera tenía algunas propuestas. Ahora que no sigo en Cristal me han llamado varios equipos. No tengo nada concreto, pero sí tengo varias opciones”.

SPORTING CRISTAL ANUNCIÓ A SU NUEVO ESTRATEGA:

Cabe recalcar que tras días de espera, el club Sporting Cristal hizo oficial la llegada del técnico Tiago Nunes. El brasileño los dirigirá en la temporada 2023. “¡Bienvenido, profe Nunes! Nos alegra anunciar que Tiago Nunes es nuestro nuevo DT 2023. ¡Fuerza Cristal!”, señaló el club a través de sus redes sociales.

Si bien el nombre de Tiago Nunes había sido voceado en la última semana, los hinchas rimenses esperaban que el club haga el anuncio oficial y esto finalmente se dio este jueves. Ahora encontrará a un cuadro celeste que perdió a uno de sus referentes más importantes: Horacio Calcaterra.