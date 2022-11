Lavandeira sobre Barcos: “Me dijo que iba a salir campeón”

Pablo Lavandeira, delantero de Alianza Lima, confesó lo que le dijo Hernán Barcos el día que llegó al cuadro blanquiazul. El uruguayo fue pieza clave del bicampeonato aliancista

Pablo Lavandeira, delantero de Alianza Lima, confesó lo que le dijo Hernán Barcos el día que llegó al cuadro blanquiazul. El uruguayo fue pieza clave del bicampeonato aliancista. El cuadro blanquiazul se impuso por 2-0 a FBC Melgar en el Alejandro Villanueva y se coronaron por segunda vez consecutiva.

“Con Hernán generamos un vínculo muy importante fuera de la cancha. En el fútbol sabrán ustedes que hacer amigos no es del todo fácil, así como en la vida. Y cuando uno tiene la posibilidad de hacer amigos en este proceso se siente privilegiado. Lo siento así con Hernán, con Pablo Míguez, que desde el primer día que llegué me dijeron que me iban a sacar campeón por primera vez, que estuviera tranquilo”, declaró para Movistar Deportes.

Cabe destacar que Pablo Lavandeira tuvo una gran temporada en la escuadra blanquiazul. Siendo figura estelar del partido ante FBC Melgar en el Alejandro Villanueva de Matute. El segundo gol anotado sobre el final del segundo tiempo lo metió de lleno en la historia de los grones.

LAVANDEIRA, PIEZA CLAVE DE ALIANZA:

Recordemos que Alianza fue un desastre en la Copa Libertadores de América este año. Los grones perdieron 5 partidos, entre ellos el 8-1 ante River, y empataron solo 1. Los íntimos quieren revertir esa imagen en la Copa del 2023. Con Pablo Lavandeira como una de sus grandes figuras. El uruguayo tiene ganas de seguir conquistando títulos con el equipo azul y blanco.