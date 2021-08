Calientan el Clásico

Ex jugadores Paolo Maldonado y Piero Alva, opinan sobre el choque.

Esta semana es especial, porque volveremos a ver un duelo entre Alianza Lima y Universitario, algo que no sucedía desde marzo del 2020. Ex figuras que vistieron los colores del cuadro crema, no son ajenas a esto y dan su opinión.

Para Piero Alva, la ‘U’ no encuentra su mejor forma, pero en este tipo de duelos eso queda de lado, porque la camiseta pesa, y resaltó el trabajo de Novick. “Es un jugador que no le pesa el vestir la camiseta, tiene un juego simple, no es malo técnicamente, pisa mucho el área, se ha convertido prácticamente en el salvador del equipo. El resto del equipo debe tratar de asumir un poco más y tratar de ser mejores jugadores de lo que hasta hoy están siendo”, dijo.

Mientras que, para Paolo Maldonado, los blanquiazules llegan mejor, pero en los clásicos no hay favoritismos. Además, dejó en claro que, él es hincha de la ‘U’ y no de Gremco, ni de SUNAT.