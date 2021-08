“Estoy feliz de volver a marcar”

Paolo motivado tras reencontrarse con el gol y espera las Eliminatorias.

El ‘Depredador’ anotó un golazo para cerrar la victoria del Internacional 4-2 sobre Fluminense, marcando luego de varios meses y por primera vez desde que regresó de su lesión, es por ello que tras el partido estuvo visiblemente emocionado e incluso recordó la etapa complicada que vivió fuera de las canchas: “Pasó mucho tiempo, caray. Estoy muy feliz por volver a marcar. El gol no salió de mi cabeza. Pasé por momentos muy difíciles. Solo mis compañeros saben todo lo que pasé. Ellos me veían día a día. Desafortunadamente tuve que pasar por una segunda cirugía, que gracias a Dios me permitió volver a jugar al fútbol”, declaró.

Otro de los contentos con la vuelta al gol de Paolo fue su entrenador Diego Aguirre, pues sabe que gana un delantero de primer nivel: “Vamos viendo día a día, entrenamiento a entrenamiento. Yo creo que el gol fue importante para él, para que vuelva esa confianza y continúe por esa senda en la que él siempre está acostumbrado. Seguramente va a ser convocado en su Selección, tiene muchas cosas por delante, hay que ir con calma. Él tiene una calidad increíble”, comentó.

Cabe señalar que este viernes sale la convocatoria de Gareca para enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil y Guerrero tiene muchas chances de volver.