Callens: “Jugar para Perú es lo que siempre he soñado”

Alexander Callens, jugador de la Selección Peruana, habló sobre lo que significa para él vestir la camiseta rojiblanca.

Uno de los mejores jugadores en los últimos partidos de la Selección Peruana ha sido sin duda Alexander Callens. El defensa central ha tenido grandes actuaciones en los últimos encuentros de la ‘blaquirroja’ y espera seguir por el mismo camino. El ex jugador de Sport Boys brindó una entrevista en donde confesó que cumple un sueño al defender la ‘rojiblanca’.

El defensor de 29 años reveló que siempre soñó con defender la camiseta peruana: “En cada partido disputado he ido aprendiendo y también me daban la confianza de seguir trabajando. Jugar para mi Selección es lo que siempre he soñado. Ahora sigo trabajo al cien por ciento para seguir aquí”.

El central de la ‘blanquirroja’ mencionó que estos amistosos le servirán a la Selección Peruana: “He cambiado mucho, sobre todo a nivel de confianza. Ahora nos estamos preparando bien, estamos enfocados en el objetivo. Y estos partidos amistosos nos caen bien porque nos preparan para los próximos duelos importantes”, declaró en FPF Play.

Por último, el jugador del New York City se refirió al gran 2021 que tuvo tanto en su club como en la selección: “Estoy muy feliz por el 2021 que tuvo el equipo, estuve muy bien. Ahora a pensar en la Clasificatorias, porque es un sueño más que uno quiere lograr”, finalizó.

La Selección se prepara para enfrentar este domingo a Panamá como partido de preparación; luego de este partido, los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán ante Jamaica y quedarán listos para afrontrar los partidos de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador.