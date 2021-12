Callens reveló que se burlaban de él cuando era niño

Alexander Callens, vigente campeón de la MLS con el New York City, contó que sus amigos se burlaban de él cuando salía a jugar fútbol con su papá.

Alexander Callens, quien tuvo un excelente 2021, tanto con la Selección Peruana como con el New York City. El jugador peruana recordó que cuando era niño y esperaba con ilusión su carrera de futbolista, parte de su entorno se rió de lo que él había elegido.

El defensor nacional reconoció que hubo un grupo de personas que se burlaban de él al verlo jugar de pequeño, sin embargo, señaló que eso no lo detuvo para continuar con sus sueños.

“Me acuerdo que algunos de mis amigos se reían. Yo salía con mi pelota al pasaje y salía con mi papá a entrenar. Ellos eran más grandes… Eso nunca me afectó, continúe entrenando haciendo lo que más me gustaba”, reveló en una entrevista para ‘Al Ángulo’.

“Mi papá no podía ir a verme jugar, pero cuando llegaba de trabajar me sacaba al parque a entrenar, siempre me iba con él. A parar la bola, cómo dar un pase largo, corríamos por el parque. Algunos de mis amigos se reían como diciendo: él juega con su papá ja, ja, ja”, agregó.