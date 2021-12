Apunta, Barça: Kostas Manolas dejó Nápoli y regresó a Grecia

Se acabó la travesía del griego por Italia. Kostas Manolas dejó de ser jugador de SSC Nápoli y regresó a su natal Grecia para ponerse la camiseta del Olympiacos. El defensor central de 30 años vuelve a la Super Liga Griega después de 8 temporadas en la Serie A de Italia, donde vistió las camisetas de AS Roma y Nápoles.

El trato se cerró por dos millones de euros tras no tener muchos partidos jugados con el equipo de Luciano Spalletti. Las lesiones y decisiones técnicas lo alejaron del equipo titular napolitano y tuvo que buscar un nuevo destino para seguir jugando al fútbol. Olympiacos, líder de la Primera División de Grecia, lo acogió por segunda vez desde el año 2012/13.

El morbo que generó su salida de la élite europea apunto al equipo blaugrana. FC Barcelona será el rival del Nápoli, pero ahora sin el defensor en sus filas. Recordemos que fue él, con la camiseta de la Roma, quien eliminó al Barça en los cuartos de final de la Champions 2017/18. Gracias a un gol suyo a los 82′, los culés quedaron al margen después de ganar 4-1 en la ida y perder 3-0 en la vuelta, donde se manifestó el gol de visitante.

🥰 Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε ξανά κοντά μας! / So happy to have you back! 🔴⚪️🦁 #Olympiacos #Manolas #ManolasIsBack #ManolasReturns pic.twitter.com/CvgDy8IbKG

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) December 16, 2021