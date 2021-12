Anécdotas del chef que cocinó para Messi y Maradona

Ricardo Ortiz, quien fue chef de Maradona y Messi, contó para Diario Olé las divertidas anécdotas que vivió en esos momentos. Además, reveló que otros jugadores lo contratan.

Ricardo Enrique Ortiz, chef de 37 años, cumplió el sueño de cualquier amante del deporte rey. Es fanático de Independiente, a tal punto que heredó su nombre de Bochini. Ortiz tuvo la suerte de ser el cocinero personal de Diego Maradona y de la Selección, donde también tuvo la suerte de conocer a Lionel Messi. Gracias a sus platillos, ganó prestigio en el mundo del fútbol, por ello, jugadores de todos los clubes lo llaman y contratan para que cocine para ellos y su familia.

“Yo estudié gastronomía y empecé a trabajar en hoteles y restaurantes. Un día, por medio de una persona, dejé un curriculum en una agencia. El dueño era Daniel Mancinelli, jefe del personal de AFA. Justo estaba necesitando gente eventual y me llamaron un viernes. El sábado a las ocho de la mañana ya estaba trabajando en el predio de Ezeiza”, respondió a la pregunta de cómo llegó al mundo del fútbol.

“Empezar a trabajar ahí fue como para un chico trabajar en Disney. Me encantaba: podía ver los entrenamientos, relacionarme con los futbolistas, empleados de AFA, el gerente del predio. Todos eran muy buenas personas”, agregó.

Su experiencia junto a los jugadores

“A Diego le encantaba el pollo deshuesado con verduras salteadas y almendras. Y después siempre le encantó el salmón con hojas verdes y a la plancha, con algunas salsas de camarones. Eso le encantaba.”, dijo sobre los platos favoritos de Diego Armando Maradona.

Sobre Messi, comentó lo siguiente: “Él no pedía nada en especial porque compartía lo mismo que los otros jugadores. Siempre se hacía una dieta de hidratos de carbono, proteína y fibras. En general comían un plato de pastas a la italiana, se cuidaban mucho. Y Leo respetaba mucho la dieta.”

Ortiz cuenta que los jugadores siempre lo integraban y él se sentía a gusto con ello. “Te hacen sentir parte del grupo. Incluso e llegado a tener que viajar con ellos a la cancha en los micros. En general son muy copados.”

Una anécdota muy graciosa

“Yo soy fanático de Independiente. En 2010, el Rojo estaba jugando una partido de Copa Sudamericana contra Argentinos Juniors. Yo estaba cocinando y en la mesa estaban Maradona, Mancuso, Caniggia, el cabezón Ruggeri y el Negro Ibarra. Iban 1-1 en el global y precisábamos un gol para pasar de fase. Yo estaba cocinando mientras relojeaba la tele, metió un gol Independiente y lo grité con unas ganas terribles. Diego estaba tomando mate, me miró, dejó el mate a un costado y largó el habano en el cenicero. Y me dijo: “Loco, ¿qué gritás?”. Yo no me había dado cuenta, el grito me salió del alma. “Diego, disculpame”, le dije. Y él me respondió: “No, no pasa nada. ¿Vos sabés cuántas veces estuve yo en la hinchada de Independiente? El Bocha (Bochini) es mi ídolo”.

Ante la pregunta del periodista del medio argentino, si le ‘temblaron las piernas’, Ortiz respondió: “Sí, se me llenó el c* de preguntas, olvídate, jaja. Ese día, cuando me estaba yendo, me corrió por todo el costado de la pileta y me quiso tirar, pero no me agarró. Me gritaba: ‘Ya te voy a enganchar hijo de p*’.”