Liga 1: Cambios definidos

FPF autorizó a la Liga 1 más de una variación en el reinicio del Apertura. Lo más notable, se podrá jugar con cinco extranjeros en campo

En las últimas semanas, se conoció que había la opción de que para el reinicio del torneo Apertura, se tome en cuenta que todos los clubes puedan usar cinco extranjeros en campo. Ayer, la Liga 1 se reunió con gente de Videna para ultimar detalles sobre la reanudación del campeonato, y se conoció que habrá más de un cambio

Tras dar su autorización la FPF, los 20 equipos de Liga 1 se ven beneficiados porque podrán tener cinco extranjeros en campo, y ya no cuatro como a inicios de año. Esto se aprobó para que los clubes no sientan las seguidillas de los partidos, pues jugarán entre mitad y fines de semana. Y es que, se recuerda que todo se paralizó debido a la pandemia del coronavirus.

Otro de los cambios, es que ya no serán tres sino cinco los cambios. A nivel mundial, FIFA oficializó esta medida para evitar lesiones y la integridad del futbolista.

¿Y la Bolsa?

La mayoría de equipos han sufrido para completar la Bolsa de Minutos, y esto también tendrá un cambio notorio. Antes se pedía por partido un mínimo de 90’, siendo270’ el máximo. Ahora, el promedio de la Bolsa por partido será de 60 minutos. Recordemos que, en estas 13 fechas restantes del Apertura, se están pidiendo 780 minutos que sumando a los 540 que ya debieron cumplir todos en las primeras seis fechas, deben dar un total de mil 320.

Para la Fase 2, que son las Liguillas por grupos, se exige un total de 540 minutos por club. Es decir que a fin de año, todos deben tener 1,860 minutos.

Por otro lado, se oficializó que un jugador puede jugar en dos clubes en el mismo torneo (Apertura), esto es el caso de Manco que empezó en Binacional y ahora está en Grau. Lo mismo en Deza que estuvo en Alianza y pasó a Puno.

DATO

Estos cambios favorecen mucho más a Alianza Lima, Binacional, Melgar y Sport Huancayo, clubes que vienen participando en la Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

TOMA NOTA

De momento son 6 los estadios donde se jugará el torneo local: Estadio Nacional, Matute, San Marcos, Alberto Gallardo, Elías Moreno y Miguel Grau. El Monumental podría reaparecer luego del 10 de agosto cuando los cremas tengan nuevo administrador.