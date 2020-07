Cáceda: “Me gusta la liga Argentina”

Portero expresó uno de sus sueños, pero primero quiere levantar un título con Melgar

Melgar es uno de los clubes que ya se encuentra en la fase 3 de entrenamientos; sin embargo, la organización de amistosos aún está prohibida. El guardameta Carlos Cáceda habló acerca de ese inconveniente.

“No creo que perjudique. Por más que estés jugando o no. Tal vez, no hay rivales para enfrentar, pero tienes un compañero a lado que compite contigo sanamente por un puesto. La competencia interna es básica”.

Por otro lado, se le consultó sobre dar, nuevamente, un salto al extranjero tras su breve paso por los Tiburones Rojos. “Me gusta la liga argentina. No me animaría a tirar un nombre de algún club. Primero, el objetivo es campeonar con Melgar. El traspaso es una meta a largo plazo antes de finalizar mi carrera”, finalizó.