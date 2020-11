Cantolao le paró el macho a la “U”

Sánchez y Quintero marcaron para el ‘Delfín’, Quina y Hohberg por cremas.

Y duele ‘U’. El Clausura parece perdido para Universitario, no pudo ante un Cantolao y a duras penas lo empató 2-2, en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del grupo A del Clausura. El ‘Delfín’ fue inteligente y pese a que jugó gran parte del complemento con 10 hombres por expulsión de Barco, pudo liquidar el cotejo a través del ‘Nene’ Rengifo, quien erró hasta en dos ocasiones. Sánchez y Quintero anotaron para los chalacos, y para el equipo de Comizzo lo hizo Quina y Hohberg, quien marcó de penal y este fue muy dudoso. Al final, la impotencia generó que, Millán también sea expulsado.

Universitario era el gran favorito para ganar, por plantel y por números, pero lo real es que el equipo crema entró en una mala racha. Cantolao supo neutralizar y atacar en los momentos claves, pudo ganarlo, pero al final fue un punto para ambos. Con esto, la ‘U’ tiene el panorama complicado para luchar por el Clausura, y debe concentrarse en terminar como puntero del Acumulado, pues esto le da opción de jugar una final de manera directa.

Cantolao cerca de zona de descenso, hizo su tarea y le metió corazón y garra. La ‘U’ salió con sus habituales titulares como Hohberg, Millán y Alfageme, pero sigue sintiendo la ausencia de Alonso y Dos Santos.

Poco flojo lo que mostró la ‘U’ en el primer tiempo y esto fue aprovechado por el ‘Delfín’. A los 30’, un tiro libre por izquierda de Ponce exigió a Romero, pero el travesaño le negó el gol. El balón no salió de la zona chica del área, varias piernas buscaron convertir, pero fue Aron Sánchez, quien logró anotar el 1-0.

Lo mejor de Cantolao fue Yuriel Celi, quien participó en todo, estuvo en todos los sectores del campo, un pulmón total. A la ‘U’ le costó, Succar sigue de espaldas al arco y Hohberg junto a Quintero buscaron, pero no alcanzó.

Para el segundo tiempo, la ‘U’ se tuvo fe, se juntaron Hohberg y Quina (47′), quien se vistió de delantero y sacó un zapatazo desde fuera del área. Era el 1-1 y la tranquilidad llegó al banco de Comizzo. En Cantolao se vino un punto de quiebre, ingresaron Rengifo y Quintero, quien dos minutos más tarde tomó el balón por izquierda, se acomodó y sacó un potente disparo, la puso al ángulo y fue imposible para Romero, y Cantolao se ponía 2-1 arriba.

En el minuto 65, llegó la polémica. Quintero tenía el balón, trató de ingresar al área chica, César Barco fue a marcarlo y el panameño se tiró. El juez Espinoza sancionó penal que no fue y expulsó al defensor chalaco. Hohberg anotó el 2-2 y todo pintaba favorable para la ‘U’ porque tenía un hombre más.

El show del ‘Nene’

Sin embargo, Cantolao fue protagonista pese a tener uno menos. De contragolpe pudo matar hasta en dos ocasiones a Universitario, pero le faltó un poco de suerte. Incluso, el ‘Nene’ se dio el lujo de generar dos amarillas: una para Hohberg y otra para Velarde.

Al final, la impotencia se apoderó de los merengues y se reflejó en una falta de Millán, quien vio la segunda amarilla y se fue a las duchas.

Universitario con 49 puntos en el Acumulado, tiene 7 unidades de ventaja sobre Cristal que mañana se pueden convertir en 4 si es que los celestes ganan. Y en el Clausura, el equipo crema tiene 7 puntos y es tercero. Por su parte, Cantolao solo ve el Acumulado donde está a 4 puntos de la zona de descenso.

CANTOLAO 2

José Lozada

César Barco

Víctor Salas

Aron Sánchez

Walter Serrano

Augusto Solís

Christian Sánchez

Mario Tajima

Junior Ponce

Yuriel Celi

Mario Ceballos

DT: Jorge Espejo

UNIVERSITARIO 2

Diego Romero

Diego Chávez

Brayan Velarde

Nelinho Quina

Iván Santillán

Armando Alfageme

Gerson Barreto

Donald Millán

Alberto Quintero

Alejandro Hohberg

Alexander Succar

DT: Ángel Comizzo

ÁRBITRO: Michael Espinoza

GOLES: Aron Sánchez 30′, Jarlín Quintero 56′ (C). Nelinho Quina 47′, Alejandro Hohberg 65′ (U).

CAMBIOS: Sandro Rengifo x Junior Ponce, Jarlín Quintero x Mario Ceballos (C). Luis Urruti x Iván Santillán, Paulo De La Cruz x Diego Chávez, Jesús Barco x Armando Alfageme (U).

TA: Víctor Salas, Christian Sánchez, Mario Tajima, Yuriel Celi (C). Alejandro Hohberg, Brayan Velarde (U).

TR: César Barco (C). Donald Millán (U).

ESTADIO: Alberto Gallardo – SM Porres

DATO

El equipo crema no puede vencer a Cantolao desde el 2018, y ayer se ratificó que es una piedra en el zapato para la ‘U’, pues sigue sin poder vencerlo.

LA PALABRA

Nelinho Quina (U)

“Considero que perdimos un tiempo y, si bien en la segunda mitad cambiamos de actitud, no nos alcanzó para conseguir una victoria. Siempre es lindo anotar, pero hubiera estado más contento si servía para remontar en el marcador. Todos los rivales serán complicados y hoy lo demostró Cantolao. Solo nos queda descansar bien y corregir errores. En cada partido se aprende algo y esperamos hacer mejor las cosas ante UTC“.

Aron Sánchez (Cantolao)

“Lo más difícil fue quedarnos con 10. Faltan 5 finales y esto lo tenemos que sacar adelante y a pensar en lo que viene. El equipo metió y dejó todo en el campo, lástima que no se dio un triunfo porque lo necesitábamos”.