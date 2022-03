Capello: “Italia lleva 15 años imitando a Guardiola sin tener la calidad suficiente”

Fabio Capello, ex director técnico, habló sobre la eliminación de Italia en los play offs del repechaje de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Fabio Capello, ex director técnico, habló sobre la eliminación de Italia en los play offs del repechaje de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El ex DT del Real Madrid señaló que la ‘azzurri’ quiere igualar el juego de Josep Guardiola pero no es lo mismo.

“La explicación es muy sencilla. Llevo mucho tiempo diciendo que estamos copiando el fútbol de Guardiola de hace 15 años sin tener la calidad suficiente. Macedonia a nivel físico era superior a nosotros en cuanto a dinamismo, fuerza y determinación. Todo está claro: hasta que entendamos que el modelo a copiar es el alemán no vamos a crecer porque si queremos hacer como los españoles, que tienen una técnica superior, nunca podremos, siempre lo hacemos al 50%”, analizaba el italiano.

Asegura que tiene que copiar el juego de los alemanes para tener más profundidad en el campo de juego: “Tenemos que copiar el modelo alemán. Se trata de determinación, juego vertical y en profundidad. El único equipo de Italia que ha hecho esto y ha tenido éxitos es la Atalanta. Si no hemos entendido que para jugar en Europa hay que jugar de una manera determinada, siempre nos quedaremos atrás”.

Además, Capello ha querido hablar del problema que hay para generar nuevos talentos en las academias italianas: “Luego están los sectores juveniles, los pocos italianos que hay, pero la mentalidad es el problema… ¿Es posible que cualquier delantero que llegue a Italia se desmorone cuando antes era un jugador normal?”.