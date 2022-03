Gilberto Hidalgo: “El arbitraje de Anderson Daronco fue bastante bueno”

Gilberto Hidalgo, ex arbitró peruano, polémico gol no cobrado a la Selección Peruana ante Uruguay por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Gilberto Hidalgo, ex arbitró peruano, polémico gol no cobrado a la Selección Peruana ante Uruguay por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ahora Perú solo tiene chances de ir al repechaje pero tiene que derrotar a Paraguay en Lima.

Miguel Trauco a los minutos finales lanzó el balón con bastante fuerza al área rival. Pero el portero Sergio Rochet no pudo agarrar la pelota y se metió al arco, entonces el arbitró Anderson Daronco no revisó el VAR para verificar si valía o no está anotación.

“El arbitraje (de Anderson Daronco) fue bastante bueno, más allá de esta polémica que nos va a costar asimilar porque el balón nunca entró, de acuerdo a las imágenes que ha registrado CONMEBOL. Pero en la imagen televisiva, hasta los mismos uruguayos deben pensar que el balón entró. En primera instancia parece gol, pero luego se ha demostrado que el balón no ingresó”, comentó el arbitró Hidalgo.

Hidalgo señaló que la polémica, no ameritaba interpretación del árbitro: “En el momento debió pararse el juego. El árbitro no tiene que interpretar nada. En una jugada de falta, el juez puede interpretar. Esta es una cuestión de hecho. Si hubiese paralizado y hubiera vendido la imagen del VAR como herramienta de corrección, de repente el VAR le habría dicho que el balón no entró”, culminó.