DT de Colo Colo: “Alianza Lima será un rival muy duro”

Gustavo Quinteros, director técnico del Colo Colo, habló sobre sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Gustavo Quinteros, director técnico del Colo Colo, habló sobre sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El estratega del ‘Cacique’ aseguro que Alianza Lima no es fácil ya que es un equipo grande de Perú.

“Estoy muy ilusionado, igual que todos los jugadores. La Copa Libertadores te da esa posibilidad de jugar con equipos grandes de América, con estadios llenos… es una oportunidad muy linda. Uno tiene que disfrutar también”, sostuvo Quinteros.

Sobre el cuadro íntimo, dijo: “Alianza Lima es un grande de Perú, va a ser un rival muy duro más allá de la hermandad entre ambos clubes. Trataremos de jugar al 100% para ganar los puntos y avanzar de fase”.

Asegura que los viajes a Perú y Argentina no es ningún problema, ya que están muy cerca: “Buenos Aires queda cerca y Lima también. Los viajes siempre preocupan por los tramos, horarios, descanso, etc. Yo creo que fue bastante bueno el sorteo en ese sentido, no tenemos viajes tan largos”, apuntó.

Sobre el nivel actual del Colo Colo: “Colo-Colo está bien, comenzamos bien el año y después bajamos un poco, pero ahora estamos muy bien. Para enfrentar a River, Fortaleza y Alianza vamos a tener que jugar a nuestro mejor nivel si queremos aspirar a clasificar”, concluyó.