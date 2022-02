Carando: “Municipal será complicado pero en casa tenemos que ganar”

Danilo Carando, delantero del Cienciano del Cuzco, habló sobre el próximo encuentro ante el Deportivo Municipal por Liga 1 Betsson

Danilo Carando, delantero del Cienciano del Cuzco, habló sobre el próximo encuentro ante el Deportivo Municipal por Liga 1 Betsson. El delantero argentino resaltó que los “Ediles” son difícil de vencer pero como son locales van a respetar la casa y conseguir los 3 puntos.

“La cancha no acompañó pero hay que mirar para adelante y pensar en Municipal, que será un rival complicado pero tenemos que estar mentalizados en que estamos en nuestra casa y tenemos que ganar”, dijo a ‘Pitazo Final’ de Radio Ovación.

El atacante confía bastante en sus compañeros y este 2022 harán que la hinchada cusqueña sueñe con el título nacional: “Confío plenamente en el grupo de trabajo, en el equipo que se ha armado, sabemos que no será un rival fácil. Y que tenemos que hacer nuestro trabajo para sacar nuestros primeros 3 puntos del año. Ojalá podamos hacer las cosas bien y regalarle un triunfo a nuestra gente”.

Agrego: “Estamos trabajando el partido, quedan varios días para corregir y estamos con mucha ilusión”

Finalizó su entrevista hablando sobre el descenso de Cusco FC a la Liga 2: “Es una pena porque es un club que a mí me ha dado mucho y me siento identificado. Una pena que no podamos tener nuestro clásico cusqueño, ahora tendrá que hacer un gran esfuerzo para volver a la primera división”.