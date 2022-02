Gustavo Roverano y el día que pudo jugar en la ‘U’

Roverano dijo que no aceptó vestir la camiseta crema ya que se sentía muy identificado con Alianza Lima. “Me llamó Miguel Silva y le dije que no”, confesó.

Gustavo Roverano es uno de los porteros que marcó una historia en el cuadro blanquiazul y su identificación con el club victoriano. No solo lo demostró dentro del terreno de juego, sino también fuera de él. Es por ello que, el exarquero confesó que, cuando dejó de ser jugador íntimo, le hicieron la propuesta de vestir la camiseta de Universitario de Deportes, algo que no aceptó desde que escucho la oferta. Esto debido a su amor por Alianza Lima.

“Cuando me sacan de Alianza sí pude llegar a Universitario. A mí me llamó Miguel Silva y le dije de frente que no. Yo la verdad que con todo lo que hice en Alianza, mucho o poco, no me parecía, yo estaba identificado y no quería perder todo eso”, declaró en diálogo con el programa ‘A Presión’.

Sin embargo, el actual panelista mencionó que sí aceptó la propuesta de Sporting Cristal, ya que tenía varios factores familiares y personales para vestir la camiseta celeste.

“Le dije sí cuando me llamaron los de Sporting Cristal porque tenía que trabajar y a parte tenía a mis hijos, quería quedarme en Lima y bueno se dio”, confesó.