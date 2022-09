Carlo Ancelotti elogió a Camavinga por cambiare la cara al Madrid en el segundo tiempo

Carlo Ancelotti no dudó en felicitar el rendimiento de Camavinga y sus ingresos providenciales en los partidos complicados para la escuadra blanca

Carlo Ancelotti no dudó en felicitar el rendimiento de Camavinga y sus ingresos providenciales en los partidos complicados para la escuadra blanca. Gran triunfo del equipo blanco ante un sólido cuadro alemán. La Casa Blanca se perfila como uno de los candidatos de la presente competición.

El DT señaló que el mencionado jugador es fundamental: “Cuando el partido está roto su energía destaca más y utilizar eso cuando el equipo es más compacto le cuesta más y eso tiene que aprender. Tiene que posicionarse bien cuando el partido está más controlado a nivel táctico”.

Además, se refirió al gran partido del rival: “No ha sido un partido fantástico, pero queríamos evitar sus contras y por eso no hemos adelantado demasiado la línea ni hemos presionado arriba. Solo dos veces nos han buscado la espalda, pero en general lo hemos controlado. Queríamos jugar para ganar y la vigilancia defensiva era muy importante”.

MADRID EN BUSCA DE LA 15°.

Por último, habló de la baja de Benzema para los siguientes partidos: “Creo que no nos ha cambiado hoy la estrategia. Vamos a ver en los próximos días, pero no vamos a arriesgar nada. Si se entrena bien el sábado jugará, pero si no está a tope no va a jugar”.