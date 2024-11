¡Carlo Ancelotti preocupado por el momento del Real Madrid!

Luego de la derrota ante Milan, Carlo Ancelotti expresó su preocupación por el rendimiento del equipo

Esta tarde se vivió un resultado inesperado por la fase principal de la UEFA Champions League: Real Madrid fue derrotad en su propio estadio por Milan. Sin embargo, lo que más resaltó Carlo Ancelotti durante el encuentro fue el bajo rendimiento de los once jugadores que entraron a defender la camiseta del actual campeón de la competición.

Por eso, el técnico italiano fue claro con sus sensaciones que le dejó el partido y dijo lo siguiente: “Tenemos que estar preocupados, el equipo no está dando una buena versión. El equipo no está compacto, tenemos que estar más compactos, más ordenados, hemos encajado muchos goles. El equipo no está bien ordenado en el campo y tenemos que trabajar en esto”.

El entrenador del Real Madrid reconoció la responsabilidad que tuvo al afrontar el encuentro decisivo por la Champions League, asumiendo los errores defensivos y la poca claridad que tuvo el equipo frente al ataque: “No me parece injusto, me parece normal. Todos tenemos responsabilidad, cuando se gana ganamos juntos y hay que sufrir juntos”.

Finalmente, Ancelotti manifestó la pronta mejoría del club para los siguientes compromisos: “No, hay que aceptar la crítica y saber la realidad. Queremos hacerlo mejor porque así es muy complicado llegar al final de la temporada. Tenemos que defender mejor y hay que buscar soluciones, sin volverme loco a cambiar”.

Real Madrid no ha tenido buenas actuaciones en sus dos últimos encuentros jugados en el Estadio Bernabéu. Hay que recordar que, el equipo madridista cayó goleado en su propio campo ante su clásico rival (0-4). El próximo encuentro recibirá a Osasuna por la Liga EA Sports y el equipo del técnico italiano no tiene margen de error en su lucha por el torneo español.