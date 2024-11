¡Rinaldo Cruzado analiza la triste situación aliancista!

Rinaldo Cruzado, alza su voz y analiza la fuerte situación que vivió Alianza Lima.

Un ex jugador autorizado para hablar sobre lo vivido en tienda íntima es Rinaldo Cruzado, quien, vivió con la blanquiazul, diversos momentos, tanto buenos como malos, pero, asegura que, es complicado que todos los años, se vuelva a comenzar de cero. De continuar de esta manera, es muy difícil encontrar un norte.

«Los equipos grandes tienen que estar siempre peleando. Este año ha sido atípico dentro de los últimos, tampoco es tan mal pero hay que mirar para adentro y ver qué queremos como club, qué hay en reserva. Cada año traer 10 jugadores no es bueno», sostuvo Rinaldo Cruzado.

A su vez, el ex volante aliancista se refirió sobre lo que pasó en la última fecha frente a Cusco FC, donde se le acomodaron todos los astros a los íntimos pero los jugadores no estuvieron a la talla de las circunstancia, perdiendo el partido y dejaron pasar una oportunidad de oro para pelear por el Título Nacional.

«Creo que Alianza se preocupó más en lo que podía hacer la ‘U’. Lo principal era que se preocupara de lo que podíamos hacer nosotros como Alianza y después estar a la expectativa de un resultado de Universitario. Creo que eso jugó una mala pasada, en pensar en la cantidad de goles que teníamos que hacer, eso ha podido jugar en contra», agregó Rinaldo Cruzado.

Por último, el «Ri» dio algunas palabras sobre la responsabilidad de ser un equipo grande y todo lo que conlleva. Según el mismo ex jugador, Alianza Lima, año tras año, a ido perdiendo su escancia y, hoy en día, se tiene más en la cabeza, la idea de ganar a como sea y ese no era la mística aliancista.

«El club por lo grande que es siempre va a tener esa presión de querer ganar, la mística de Alianza ya no es la de años atrás y para poder retomar eso hay muchas cosas que hacer. Si en ese trayecto de retomar la mística de Alianza van a haber traspiés y no esperan, no hay un respaldo, entonces es difícil porque si quieres cambiar una idea y no tienes ese respaldo porque hay presión desde afuera, va a ser siempre difícil», finalizó Rinaldo Cruzado.