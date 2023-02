Carlo Ancelotti: “Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo”

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se refirió a la situación que vive Vinicius en el fútbol español y manifestó que el brasileño no es culpable

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se refirió a la situación que vive Vinicius en el fútbol español y manifestó que el brasileño no es culpable.

“La pregunta que hago es: ¿Cuál es el problema: Vinicius, sus compañeros que no le defienden…? ¿De qué se tiene que defender, de qué hay que defenderlo? El problema es lo que pasa alrededor de Vinicius. Es un problema del fútbol español que tenemos que resolver. Vinicius no es el culpable, es la víctima de algo que yo no entiendo”, dijo el italiano.

Sobre la semifinal del Mundial de Clubes comentó: “Un Mundial es un evento muy importante. Estar aquí significa que lo has hecho muy bien. En este país hay muchos aficionados del Real Madrid y queremos darles una alegría. Es la oportunidad de acabar bien lo hecho la temporada pasada y tomar impulso para lo que nos queda de la presente”.