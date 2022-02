Carlos Ancelotti: “Estamos en el buen camino”

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras ganar de visita por 1-0 al Rayo Vallecano por Liga Santander

Carlos Ancelotti, director técnico del Real Madrid, habló tras ganar de visita por 1-0 al Rayo Vallecano por Liga Santander. El estratega italiano señaló que el cuadro blanco está por buen camino hacía el titulo 34.

“Estoy muy satisfecho por el trabajo, el compromiso y la intensidad de todo el equipo. No era un partido fácil por el ambiente, el rival, el césped, que no era tan bueno. Era complicado y por eso lo hemos hecho muy bien. No creo que muchos equipos hayan ganado aquí también con un marcador largo. Era un partido que tenía que ser así y lo hemos competido”, aseguró el italiano.

Asegura que todos los partidos son finales para el Real Madrid: “Es una final porque el Real Madrid las finales las gana. Estoy muy satisfecho. He visto al equipo con mucha energía, intentando presionar más arriba. Nos viene bien el parón entre semana para entrenarnos bien y mejorar la intensidad. Estamos en el buen camino”.

Destacó el buen momento de Rodrygo y Valverde: “Puede ser, claro. Es la media que tiene más oportunidad de jugar este partido. Tengo que destacar que han entrado muy bien Valverde y Rodrygo y han dado energía al equipo en un momento importante del partido”.

Sobre el gol que protagonizaron Karim Benzema y Vinicius Jr.: “El gol fue espectacular, la combinación. Han tocado rápido. Se encuentran bien juntos. Lo hacen bien y combinan bien. El Real Madrid tiene la suerte de tener a los dos. Hemos disfrutado de otras oportunidades en la primera parte. Pero el equipo ha luchado, ha sufrido y ha competido. Ha sido un partido muy completo. Esto es un equipo. Todos hablan de las individualidades, que es normal porque tenemos jugadores top, pero lo más importante es el juego en equipo”.