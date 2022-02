Lewandowski: “No me imagino jugar ante Rusia”

Robert Lewandowski, capitán de la Selección Polaca, habló sobre el repechaje que tendrá que jugar ante Rusia por la clasificación al Mundial.

Siguen las complicaciones. Luego de la invasión rusa a tierras ucranianas, muchos deportistas han alzado su voz de protesta por todo lo que está haciendo Rusia; uno de ellos es Robert Lewandowski, capitán de la selección de Polonia, quien habló del duelo que tendrá que afrontar su país ante Rusia en el repechaje europeo por la clasificación a Qatar 2022.

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol reveló que no tienen ninguna intención de jugar ante Rusia por la coyuntura que se vive en el oeste de Europa: “¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra la república de Polonia. Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones y para presentar una posición común a la FIFA”.

Ante esto, el jugador del Bayern Munich confesó que no se imagina jugar contra Rusia mientras estos bombardean Ucrania: “¡La decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido contra Rusia en una situación en la que mantiene la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer ver que no pasa nada”, sentenció.

Cabe mencionar que Polonia y Rusia se tendrían que enfrentar este jueves 24 de marzo en las semifinales de la Ruta B del repechaje europeo para la clasificación al mundial de Qatar 2022, el ganador de esta llave se medirá ante Suecia o República Checa.