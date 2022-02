Griezmann: “Me daba rabia no poder dar el 100% a Simeone”

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, habló luego de derrotar 2-0 al Celta de Vigo por la jornada 26 de la liga española.

Un triunfo importante. Atlético de Madrid venció en el Wanda Metropolitano al Celta de Vigo de Renato Tapia por una nueva jornada de LaLiga. Los dirigidos por Diego Simeone siguen luchando por un lugar en la próxima Champions League. Antoine Griezmann, atacante de los ‘colchoneros’, habló post victoria de local.

El jugador francés reveló que siente rabia de no poder dejar todo el campo por las lesiones: “Cuando oigo eso (que Simeone podría dejar de ser entrenador del Atlético) me siento más con rabia porque estaba fuera del campo y no podía dar el cien por cien en el campo para él. Él me ha hecho el jugador que soy hoy. En parte por él, el club está a este nivel, y hay que disfrutar con un míster así”.

El ‘Principio’ destacó el apoyo que han recibido de parte de la hinchada ‘colchonera‘: “Desde su llegada no se había vivido un mal momento de este tipo y la afición ha estado muy bien con él y nosotros le estamos devolviendo lo que nos da en el campo”, declaró en Movistar+.

El jugador de 30 años mencionó lo que ha sido volver a las canchas tras un timpon prolongado por las lesiones: “Para mí es la primera vez que estoy mucho tiempo fuera, con un poco de miedo, pero ahí estoy, cogiendo minutos, cogiendo confianza con mi isquio, sin dolor, ojalá pueda seguir sumando minutos”.

Para finalizar, el exfutbolista del Barcelona confesó que viene disfrutando de los minutos que tiene en el ‘Atleti’: “Para mí era todo nuevo y ha sido una mezcla de tristeza, de miedo, por eso ahora estoy disfrutando mucho cada entrenamiento, cada minuto. Es una alegría enorme volver a disfrutar del fútbol”, concluyó.